Söke’ye birincilik rekorla geldi

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer ala U-16 Türkiye Şampiyonası'nın Ege-Akdeniz Bölge seçmeleri yapılırken, Aydın'ın Söke ilçesinden yarışmaya katılan Öykü Ceylin Tekdal 100 metrede Türkiye rekoru kırdı. İzmir'de yapılan şampiyonada Söke'nin başarılı atleti Öykü Ceylin Tekdal, U-16 100 metre engelli seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı. Tekdal, rekorla birlikte birinciliğe koştu. Geçtiğimiz Şubat ayında 60 metre engelli kategorisinde elde ettiği Türkiye birinciliği derecesi sonrasında Öykü Ceylin Tekdal, bu kez Türkiye rekoru kırarak Söke'nin gururu oldu. 14.17'lik derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Öykü, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Konya'da yapılacak finallerde Türkiye Şampiyonu olmak için ter dökecek.

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