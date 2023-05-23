Vakıfbank’tan zafer pozu

CEV Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 2'nci, toplamda da 6'ncı kez kazanan VakıfBank Spor Kulübü, medya mensupları ile buluştu. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki törende ilk sözü alan VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Uzun, yorucu ve zor bir sezonu daha geride bıraktık. Rekorlarımızı ve yıldız sayımızı geliştirdik. Atatürk'ün kızları 19 Mayıs'tan bir gün sonra, Avrupa'nın en büyük sahnesine çıktı" dedi. Başantrenör Giovanni Guidetti de, "Oyuncularım çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmedikleri için çok mutluyum. Bizi çok mutlu ettiler" diye konuştu. Takım Kaptanı Gabi Guimaraes en büyük hedeflerine ulaştıklarını ifade ederken, kulübün genel menajeri Neslihan Demir Güler ise, "Çok zor bir sezonu harika bir şekilde noktaladık. Bu takım ve kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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