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Haberler Spor Aydın BŞB hareketli

Aydın BŞB hareketli

Kadroda yapılanmaya giden Aydın ekibi 9 kişiyi gönderirken, 5 isimle 1 yıl uzattı

24.5.2023

Gazete

Aydın BŞB hareketli

Yeni sezon öncesi 9 oyuncuyla yollarını ayırarak sil baştan kadro kurmak zorunda kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde 5 oyuncuyla 1 yıllığına yeniden anlaşma sağladı. Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 7'nci sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon transfer çalışmalarına bu kez erken başladı.

Kadrosunu yenilemeşe başlayan mavibeyazlılarda pasörler Çağla Salih, Aslıhan Kılıç, Semra Özer, smaçör İdil Naz Başcan, Merve Nur Öztürk, orta oyuncular Berra Eren, Sasa Planinsec, Shealyn McNamara ve libero Özlem Güven ile yolların ayrılması kararı alındı. Aydın temsilcisi, iç transferde Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı, Anna Nicoletti ve Sara Loda ile ise 1 yıllığına yeniden anlaşma sağladı.

RAMAZAN AYDEMİR

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