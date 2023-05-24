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Haberler Spor Değirmenönüspor hedefini büyüttü

Değirmenönüspor hedefini büyüttü

24.5.2023

Gazete

Değirmenönüspor hedefini büyüttü

DENİZLİ Süper Amatör Küme takımı Değirmenönüspor, yeni sezonun ilk transferini yönetim kuruluna yaptı ve yıllarca amatör futbola hizmet eden Telekomspor ve Denizli ASKF'de başarılı çalışmalara imza atmış Güney Kodal'ı taze kan olarak yönetime aldı. Hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen Değirmenönüspor Başkanı Ahmet Soyel, Kodal'ın Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici olarak tam yetkili olacağını açıkladı. Soyel, "Yeni yapılanma ile yönetimde sürpriz isimler yer almaya devam edecek" dedi. Alt ve üst yapısıyla kurumsallaşan bir Değirmenönüspor için kolları sıvadıklarını kaydeden Kodal da, "Pozitif enerjimizi yansıtıp, başarılı olmak için çabalayacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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