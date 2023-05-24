Manisa’ya evi dar geldi

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan, ancak ardından Play-Off potasının da dışında kalan Manisa FK'ya evi dar geldi. Siyah-beyazlılar, geride kalan sezonda sergilediği performansla iç sahada istediği sonuçları alamadı. Mümin Özkasap Stadı'nda oynadığı 18 mücadele 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi ile 26 puan toplayan Manisa ekibi, iç saha puan cetvelinde 11. basamakta yer aldı. Deplasmanda ise daha etkili bir grafik sergileyen ve yine 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak hanesine 30 puan yazdıran siyah-beyazlılar, gurbette en başarılı 3. takım konumunda yer aldı. Taraftarı önünde kaybettiği kritik puanlarla hedefi ıskalayan Manisa FK'ya evi adeta dar geldi.



BERKE ÖZBAY

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