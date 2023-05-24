Nazilli Bld’de istifa depremi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son maçında Bursaspor ile berabere kalarak lige tutunmayı başaran Nazilli Belediyespor'da istifa depremi yaşanıyor. Önceki gün istifa eden başkan yardımcısı Ümit Özmen'in ardından dün de başkan Ünal Önal da görevi bırakma kararı aldı. Geçen sezonun son haftalarında göreve gelen, bu sezon ortasındaki kongrede güven oyu alıp yönetimde revizyon yapan Önal, dün düzenlediği toplantıda başkanlığı bırakacağını açıkladı. Başkan Önal'ın 29 Mayıs Pazartesi günü Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile bir görüşme yapacağı ve ardından yönetim içerisinden birinin de geçici süre ile başkanlık görevine getirilebileceği öğrenildi. Kongre kararı alınıp alınmayacağı ise 30 Mayıs'ta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından belli olacak.

RAMAZAN AYDEMİR