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Haberler Spor Somaspor’da Emrecan parladı

Somaspor’da Emrecan parladı

24.5.2023

Gazete

Somaspor’da Emrecan parladı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun son maçında evinde Afyonspor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen aldığı 3 puan silme cezasıyla Play- Off'u 1 puan farkla kaçıran Somaspor'da 20 yaşındaki Emrecan Bulut vitrine çıktı. Sezon başında amatör ligdeki Karaköy SFK'dan alınıp profesyonel yapılan henüz 20 yaşındaki futbolcu ilk yılında ligde 15, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı. Genç yaşına rağmen ligde gol krallığı yarışını üçüncü sırada bitiren Emrecan, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu. Emrecan'ı Süper Lig'den birçok kulüp yakın takibe aldı. Süper Lig'in iddialı ekibi Başakşehir başta olmak üzere Antalya ve Kayserispor'un genç yıldız adayı için nabız yokladığı öğrenildi.
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