Fethiyespor’da genel kurul kararı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor'da mali kongre kararı alındı. Yönetim kurulu toplantısı sonucu ilk toplantı 17 Haziran Cumartesi, çoğunluk sağlanamazsa ise ikinci oturum 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu arada başkan Esat Bakırcı yönetiminde bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri önümüzdeki yılın planlaması için bazı radikal kararlar almayı hedefliyor. Teknik direktör Erhan Altın'dan istenen rapor doğrultusunda bazı futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor. Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal, "Teknik heyetin raporuna göre yollarımızı ayıracağımız futbolcular olacaktır. Öncelikle kulübümüzün yaklaşık 3.5 Milyon TL futbolculara toplam maç başı ödemeleri bulunmaktadır. Mali kongremizde üyelerimize kalem kalem bilgi verilecektir" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ