Manisa’da yeni başkan Kestaneci

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden yaşadığı sorunlarla Manisa Süper Amatör Küme'ye kadar düşen Manisaspor'un Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Taner Kestaneci seçildi. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Ümit Atlı yeniden aday olmadı. Manisa'nın yeni başkanı Taner Kestaneci "Öncelikle hedeflerimiz kulüp üzerinde bulunan transfer yasağını kaldırmak, tesislerimizi daha da güzelleştirip eski günlerine döndürmek, haciz edilen kupalarımızı kulüp müzesine getirmek" dedi. Taner Kestaneci'nin yeni yönetiminde Muhammet Arif Alkan, Erhan Yıldız, Ramazan Yıldız, Fatih Yıldız, Orçun Doğan, İsmail Aydın, Niyazi Özkırtok, Hasan Aykut Kansız, Hakkı Baru, Olgun Olca yer aldı. Denetleme kurulunda ise Canan Yağmur, Okan Deligöz ve Oktay Yılmaztürk yer aldı.

CÜNEYT HASÇELİK