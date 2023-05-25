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Haberler Spor Ronaldo golden sonra secde etti

Ronaldo golden sonra secde etti

25.5.2023

Gazete

Ronaldo golden sonra secde etti
Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti. Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı. Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti. Ronaldo'nun o anları dünya gündemine oturdu. Takımın birçok oyuncusunun müslüman olmasından dolayı Ronaldo'nun secde etmesi hoş karşılandı. Tüm bu yaşananlar sonrası 'Ronaldo müslüman mı oluyor?' soruları gündeme geldi. Kısa süre içinde milyonlarca kişiye erişen bu gol sevinci sosyal medyada da en çok konuşulacak konular arasına girdi.
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