İyi başla KSK

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 21 galibiyetle dördüncü sırada bitirerek Play-Off'ta ilk turda saha avantajını alan Pınar Karşıyaka, bugün eşleştiği rakibi Frutti Extra Bursaspor'u serinin ilk sınavında ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 60, tam 120, VIP koltuklar 500 ve 2 bin TL olarak açıklandı. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finale çıkarak lider Türk Telekom ile sekizinci Galatasaray NEF eşleşmesinin galibiyle final için rakip olacağı serinin ikinci karşılaşması ise 30 Mayıs Salı günü Bursa'da oynanacak. Galibiyet sayılarındaki eşitlik halinde üçüncü ve son maç da 1 Haziran'da yine İzmir'de olacak.

300 BİN DOLAR ALACAK

Ligde normal sezonda Bursaspor'u evinde 81-80 yenen Pınar Karşıyaka, rövanşı 106-99 kaybetmişti. Basketbolda yeni sezonda Avrupa'da son 3 yıldır olduğu gibi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alması beklenen Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni dördüncü sırada bitirip organizasyona katılacağı için 300 bin Euro ayak bastı ödülü kazanacak.