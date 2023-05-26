İzmir’deki maçta utanç

Bornova ekibinin, Konyaaltı Gençlikspor'u mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı. Polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı

TFF Kadınlar 2. Lig B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Bornova Hitab Spor'un Konyaaltı Gençlikspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından çıkan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Hakemin maçı bitirmesiyle birlikte Bornova Stadı adeta savaş alanına döndü.

Polis ekipleri olaylara müdahale ederken, biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın ardından iki kulüp yöneticileri de hastaneye gidip darp raporu alarak şikayette bulundu.

Konyaaltı Gençlikspor Başkanı Ali Deniz yaptığı açıklamada, bazı taraftarların kadın futbolculara saldırdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Taraftardan bazıları sevinirken, bazıları da futbolcularımıza saldırdı. Teknik ekibimiz taraftarın arasında kaldı. Saha içerisinde polis saldırganlara biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olaylar sonrası futbolcularımızı soyunma odasına aldık. Takım otobüsümüze taş ve yumurta atıldı."

"BAŞKANIMIZA SALDIRDILAR"

Bornova Hitab Spor'un sahibi olan Hakan Beşyıldız ise şu açıklamalarda bulundu: "Maçı kazandıktan sonra kulüp başkanımız Tunahan Beşyıldız, tebrik etmek için hakemin yanına gittiği sırada rakip takım futbolcularının saldırısına maruz kaldı. Bunun üzerine başkanımızı korumak için sahaya giren şoförümüze rakip takımın 4 tane hocası saldırarak bacağını kırdılar.

Polis ekipleri biber gazı kullanarak onları sahadan dışarı çıkardı. Elimizde darp raporları mevcut. Rakip takım oyuncuları tırnaklarıyla bilerek kendilerini yaralayarak rapor almışlar. Antalya'daki maçta da aynı şeyleri yaşamıştık. Avukatlarımıza da talimat verdik bu konunun takipçisi olacağız"

FUTBOLCULAR OLAYI ANLATTI

Futbolculardan Gülseren Avcı, maç sonunda yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sahaya sürekli yabancı madde atıldı. Yedek kulübesine saldırmaya çalışanlar oldu, tehdit edildik. Maç bitince taraftar sahada saldırdı. Koluma, elime yumruk yedim, morluklar var. Arkadaşlarım, beni saha içerisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Polis biber gazı sıkarak taraftarı uzaklaştırdı. Darp raporu aldım." Futbolculardan Sude Apaydın ise, "Taraftar bizim için motivasyon oluyor ama hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Erkek taraftarın bize gözünü kırpmadan yumruk atması, kolumuzu, boğazımızı çizmesi, hakaret etmesi üzdü. Bizim kadın olduğumuzu da unuttular" dedi.

OGÜN ÖZDEMİR