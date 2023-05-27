Filenin Efeleri sahneye çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçına bugün Danimarka deplasmanında çıkacak. Filenin Efeleri'nin Danimarka'nın yanı sıra Romanya ve Portekiz ile mücadele edeceği grup aşamasında ilk maçı 20.00'de başlayacak. Ayyıldızlı ekip, bu maçın ardından 31 Mayıs Çarşamba Portekiz (D), 4 Haziran Pazar Romanya, 10 Haziran Cumartesi Romanya (D), 14 Haziran Portekiz, 17 Haziran Danimarka ile karşılaşacak. 4 grup bulunurken, ilk sırada yer alacak 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, dörtlü final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. CEV Avrupa Altın Ligi'nde dörtlü final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.



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