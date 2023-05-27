KSK öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, normal süresi 80-80 biten maçın 1. uzatma devresi sonunda evinde Frutti Extra Bursaspor'u 91-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 30 Mayıs Salı günü 20:30'da Bursa'nın ev sahipliğinde oynanacak. Maça baskılı başlayan Pınar Karşıyaka, taraftarının da desteğiyle özellikle savunmada direncini yukarı çekerken, ilk çeyrekte çift hanelerle öne geçti. İkinci çeyrekte kontrolü yine elinde tutan Pınar Karşıyaka, rakibinin istediği ritmi bulmasına da engel oldu ve soyunma odasına 41-31 önde gitti.



SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Üçüncü çeyreğe biraz daha dirençli başlayan Bursaspor, zaman zaman skora ortak olacak sekanslar yakalasa da Karşıyaka bir şekilde buna set çekti. Ev sahibi, final periyoduna da 59-52 önde girdi. Son çeyreğin son 5 dakikalık bölümüne 68-66'yla girildi ve fark 2'ye kadar düştü. Son dakikalar adeta nefesleri keserken, bitime 1 dakika kala Andrew Andrews'ın üçlüğüyle konuk ekip 76-79'la yeniden öne geçti ve heyecan tavan yaptı. Mola dönüşü Bursa'dan çok büyük hata gelirken, Karşıyaka bunu iyi değerlendiremedi, ancak konuk ekip sonrasında yine top kaybı yaptı. Ufuk Sarıca'nın molası dönüşü çizgiye gelen Jaylon Brown 2-2 attı ve ev sahibi 80-79'la öne geçti. Müthiş maç 80-80'le uzatmaya gitti. Uzatmada dakikalarına iyi başlayan Karşıyaka, bu kez hata yapmadı ve üstünlüğünü korudu. Ev sahibi, ikinci devrede oldukça zorlanmasına rağmen uzatmada 1-0'la öne geçti.

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