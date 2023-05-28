Alpaslan gündem oldu

Spor Toto Birinci Lig Play-Off çeyrek finalinde Eyüpspor, Sakaryaspor'u 120+2. dakikada bulduğu golle mağlup ederek tur atlarken, maçtaki tek golün sahibi Alpaslan Öztürk gündeme oturdu. Uzatma bölümünde 107. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli savunma oyuncusu uzak mesafeden kaydettiği harika golle takımına turu getirirken, sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, gol hakkında birçok yorumda bulundu. Öte yandan maçın ardından sosyal medya hesabından Simge isimli şarkıcının "Aşkın olayım" adlı şarkısını söylediği ki videosunu paylaşan Alpaslan'ın görüntüsü büyük beğeni topladı.

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