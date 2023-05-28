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Haberler Spor Alpaslan gündem oldu

Alpaslan gündem oldu

28.5.2023

Gazete

Alpaslan gündem oldu
Spor Toto Birinci Lig Play-Off çeyrek finalinde Eyüpspor, Sakaryaspor'u 120+2. dakikada bulduğu golle mağlup ederek tur atlarken, maçtaki tek golün sahibi Alpaslan Öztürk gündeme oturdu. Uzatma bölümünde 107. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli savunma oyuncusu uzak mesafeden kaydettiği harika golle takımına turu getirirken, sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, gol hakkında birçok yorumda bulundu. Öte yandan maçın ardından sosyal medya hesabından Simge isimli şarkıcının "Aşkın olayım" adlı şarkısını söylediği ki videosunu paylaşan Alpaslan'ın görüntüsü büyük beğeni topladı.
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