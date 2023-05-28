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Haberler Spor Balıkesir gurbette kayıp

Balıkesir gurbette kayıp

TBL Birinci Lig’de Balıkesir BŞB serinin ilk maçında Mersin’e yenildi.

28.5.2023

Gazete

Balıkesir gurbette kayıp
MİSLİ.COM Türkiye Erkekler Basketbol Birinci Lig Play-Off çeyrek finali ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediye, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediye'ye 96-65 mağlup ederek seride 1-0 geriye düştü. Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, pota altında bulduğu sayılarla ilk periyotu 16-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki etkinliğini artıran Mersin ekibi, devreye 40-34 önde girdi. Üçüncü çeyrekte hücumda etkili olamayan Balıkesir BŞB, karşısında farkı çift hanelere taşıyan Mersin BŞB, son bölüme 18 sayı farkla 69-51 önde girdi. Son bölümde oyundan iyice kopan Balıkesir temsilcisi, parkeden 96-65 mağlup ayrıldı. İki takım arasında oynanacak serinin 2. maçı 31 Mayıs Çarşamba günü Balıkesir'in sahasında oynanacak.
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