Balıkesir gurbette kayıp

MİSLİ.COM Türkiye Erkekler Basketbol Birinci Lig Play-Off çeyrek finali ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediye, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediye'ye 96-65 mağlup ederek seride 1-0 geriye düştü. Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, pota altında bulduğu sayılarla ilk periyotu 16-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki etkinliğini artıran Mersin ekibi, devreye 40-34 önde girdi. Üçüncü çeyrekte hücumda etkili olamayan Balıkesir BŞB, karşısında farkı çift hanelere taşıyan Mersin BŞB, son bölüme 18 sayı farkla 69-51 önde girdi. Son bölümde oyundan iyice kopan Balıkesir temsilcisi, parkeden 96-65 mağlup ayrıldı. İki takım arasında oynanacak serinin 2. maçı 31 Mayıs Çarşamba günü Balıkesir'in sahasında oynanacak.