Denizlispor’da tehlike kapıda

Spor Toto Birinci Lig'de küme düşen ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da yeni kriz kapıda. Geçmiş dönemden kalan borç yükü nedeniyle transfer yasağı olan, takımdaki as oyuncularını bir bir kaybeden Horoz'da tehlike çanları çalıyor. Geçtiğimiz günlerde Asım Hamzaçebi ve Ömer Şişmaoğlu, takımı TFF'ye şikayet etmiş ve boşa çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre bu iki isme as oyunculardan Emre Sağlık, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz ve Muhammed Gönülaçar eklenebilir.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Bu dört ismin de kulübü TFF'ye şikayet ettiği öğrenildi. Yeşil-siyahlı kulüp kısa bir süre içerisinde bu oyunculara ödeme yapmadığı takdirde 4 yıldız da boşa çıkacak. Başkan Mehmet Uz, yönetim kurulunu acil olarak toplarken, seferberlik ilan etti. Kurmaylar, biran önce kaynak yaratıp eldeki oyuncuları tutmak için ödemeler yapmak istiyor. Kaptan Oğuz Yılmaz geçen da takımı TFF'ye şikayet etmiş, ancak daha sonra yönetimle anlaşarak takımda kalmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde yönetim kurulunu toplayan başkan Mehmet Uz, futbolcularla görüşmelere başlıyor. Transfer yasağının kalkmasının zor olması nedeniyle elindeki as futbolcuları takımda tutmak isteyen Uz, kolları sıvadı. İki oyuncu takımdan ayrılırken, takımdan gideceklerin artacağı öne sürüldü. Bu yüzden elini çabuk tutmak isteyen Uz yönetimindeki kurmaylar, oyuncuları ikna turlarına önümüzdeki günlerde başlayacak.

SEBAHHATİN ALP