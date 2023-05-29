Efeler’e iki kötü haber

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off'tan 2. Lig'e çıkma mücadelesi veren Efeler 09 FK'a Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşması öncesi çifte kötü haber geldi. Takımın iki yıldız isminin bu maçlarda forma giyemeyecek olması kritik maçlar öncesi camianın canını sıktı. Yeşil-beyazlıların gol kralı unvanlı yıldızı İshak Kurt, Artvin Hopaspor maçında direkt kırmızı kart gördüğü için Beyoğlu ile yapılacak iki karşılaşmada da forma giyemeyecek. İshak, Efeler'in finale kalması durumunda ise formasına kavuşacak. Aydın temsilcisine bir kötü haberde Artvin maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Furkan Tuşik'ten geldi. 26. dakikada golünü atan ancak bu sırada sakatlanan başarılı futbolcunun çekilen MR'ından kötü haber çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun yaklaşık olarak 7 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Efeler'in teknik heyeti gelecek maçlar öncesi alternatif arayışına girdi. Efeler 09 FK, 2 Haziran Cuma günü saat 16.00'da deplasmanda Beyoğlu ile ilk maçına çıkacak.

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