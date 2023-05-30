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Haberler Spor Efeler 09’da rotasyon

Efeler 09’da rotasyon

30.5.2023

Gazete

Efeler 09’da rotasyon
TFF 3. Lig 3. Grup'ta adını Play-Off yarı finaline yazdıran Efeler 09, alternatiflere sarıldı. Cuma günü çeyrek finalde kazanılan Artvin Hopaspor maçında galibiyeti getiren golü atan tecrübeli oyuncu Furkan Tuşik'in çapraz bağlarını yırtması, golcü yıldız İshak Kurt'un ise kart cezalısı olması teknik direktör Veysi Kamber'i alternatiflere yöneltti. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Tuşik yerine tecrübeli teknik adamın Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında Hakan Can Durdu'yu ilk 11'de başlatması bekleniyor. Kamber, Hopa karşısında kırmızı kart gören yeşil-beyazlı takımın en golcü ismi İshak yerine ise de Emre Akbulut'u monte ederek performans bekleyecek. Deneyimli teknik adamın Hopa karşısında direkt kırmızı kart görerek takımını kritik karşılaşmalarda yalnız bırakan İshak'ı örnek göstererek oyuncuları biraz daha sakin oynamaları konusunda uyardığı öğrenildi.

DOĞANCAN BİNGÖL
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