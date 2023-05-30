Kartal’dan yerli harekatı

SÜPER Lig'de yabancı kuralının önümüzdeki sezon da aynı kalacağının açıklanmasının ardından Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları bu plana göre yapılmaya başlandı. Önemli yerli oyuncularını takımda tutacak olan siyah-beyazlılar, bir yandan da ilk 11'e monte edebileceği isimlerle ilgileniyor. Bu futbolcuların başında bu sezon Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı geliyor. Lille'den kiralanan ve bordo-mavililerin kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Kara Kartal, milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Lille ile temaslara yoğun şekilde devam ediyor ve makul bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istiyor.

LILLE SICAK BAKIYOR

YUSUF ile sadece 1 yıllık anlaşması kalan Lille'in de bu transfere olumlu yaklaşması ve faydalanamadığı oyuncunun önünü açması bekleniyor. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer yerli oyuncu ise küme düşen Ümraniyespor'un forveti ve eski oyuncusu Umut Nayir. Siyahbeyazlı yönetim, Süper Lig'de forma giymek isteyen milli oyuncuyu kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirmenin planını yapıyor.