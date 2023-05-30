Nefesler tutuldu! Şampiyon belli olabilir

Spor Toto Süper Lig'de bugün yapılacak 36. hafta maçlarının ardından şampiyon belli olabilir. Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de mücadelelerin tamamı, bugün saat 20.00'de başlayacak. Haftaya 79 puanla lider giren Galatasaray, Başkent'te Ankaragücü'nü yenmesi halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Kanarya puan kaybetmez ise şampiyonluk ipini göğüsleyen takım gelecek hafta belli olacak.

23. ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Bu haftayı BAY takım olarak geçen ve F.Bahçe ile aynı puanda bulunan Beşiktaş ise ikincilik şansını sürdürmek için sarı-lacivertlilerin puan kaybını bekleyecek. Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda 23. şampiyonluğuna ulaşacak ve 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş olacak.

ŞAMPİYONLUK DERBİYE KALABİLİR

Galatasaray bugün Ankaragücü ile deplasmanda berabere kalır, Fenerbahçe ise Antalyaspor'u yenerse iki takım arasındaki puan farkı 3'e düşecek. Bu durumda şampiyonluk düğümü 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek. ilk maçta Kadıköy'de rakibine 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, eğer genel averajda da üstün olan Galatasaray'ı 4 farklı yenmeyi başarırsa kupanın sahibi olacak. Aslan, Ankaragücü'ne yenilir ve Fenerbahçe Antalyaspor'u yenerse, puan farkı 2'ye düşecek. Bu durumda ise Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda alacağı herhangi bir galibiyet Kanarya'yı şampiyonluğa taşıyacak.

DÜŞME HATTINDA ÇOK KRİTİK HAFTA

Süper Lig'de kalma yarışında kritik bir dönemece giriliyor. Lige veda edecek 2. ve son takım da bu hafta belli olabilir. Ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Giresunspor en kritik konumda. Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumdayken bir maçı fazla olan Sivas da ciddi tehlike yaşıyor. Ligde 10. sıradaki Alanyaspor, 11. sıradaki Kasımpaşa ve 12. sıradaki Ankaragücü, puan farkından dolayı nispeten rahat durumda. Ancak kalan haftalarda alınacak skorlara göre bu takımların matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor. Giresun ekibi, Trabzon'a mağlup olması durumunda diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir. İstanbulspor, Adana Demir ile, Sivas da Konya ile kozlarını paylaşacak.