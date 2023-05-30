Oryantiringde Manisalı Ecrin şampiyon oldu

Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Ecrin Canseven, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Demirci ilçesinden şampiyonaya katılan Ecrin, yıldız kızlar kategorisinde 7 saniye fark ile yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Ecrin Manisa'ya büyük bir gurur yaşattı. Oryantiring branşının daha ileri seviyelere gelmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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