  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Oryantiringde Manisalı Ecrin şampiyon oldu

Oryantiringde Manisalı Ecrin şampiyon oldu

30.5.2023

Gazete

Oryantiringde Manisalı Ecrin şampiyon oldu
Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Ecrin Canseven, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Demirci ilçesinden şampiyonaya katılan Ecrin, yıldız kızlar kategorisinde 7 saniye fark ile yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Ecrin Manisa'ya büyük bir gurur yaşattı. Oryantiring branşının daha ileri seviyelere gelmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA