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Haberler Spor Bandırmaspor'da hareketli günler! Çalıştırıcı Ersan Parlatan ile sözleşme imzalandı

Bandırmaspor'da hareketli günler! Çalıştırıcı Ersan Parlatan ile sözleşme imzalandı

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Bandırmaspor'da teknik direktör heyecanı yaşanıyor. Bordo-beyazlılar, Ersan Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İHA

31.05.2023, 17:49 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023, 17:50

Bandırmaspor’da hareketli günler! Çalıştırıcı Ersan Parlatan ile sözleşme imzalandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor'da, Sami Uğurlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ersan Parlatan getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. 45 yaşında Parlatan, Viktoria Berlin, Berliner Steinbach Haiger, Kickers Offenbach gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.
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