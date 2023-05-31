Bodrumspor avantaj arıyor

Spor Toto 1. Lig'deki ilk yılında Play-Off'a kalarak yarı finale yükselme başarısını gösteren Bodrumspor, bugün en kritik maçına çıkıyor. Çeyrek final maçında güçlü rakibi Göztepe'yi eleyerek 2. Tur'a adını yazdıran Muğla ekibi, yarı final ilk maçında bugün Eyüpspor ile İstanbul'da ile karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Konuk Bodrumspor'da önemli eksik bulunmazken, mücadelenin rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak.

FİNAL'E ADIM ADIM YÜRÜYOR

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rakibini eleyen takım Play-Off finalinde Pendikspor'la Süper Lig'e yükselebilmek için tarafsız sahada tek maçta karşı karşıya gelecek. Bodrumspor Play-Off çeyrek finalinde evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek bir üst tura yükselmişti. Eyüpspor ise deplasmanda Sakaryaspor'u uzatma dakikalarının son saniyesinde Alpaslan'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti. İki takımın sezon içinde Bodrum'da oynadığı ilk maçı 3-0 Bodrumspor, rövanşı ise 1-0 Eyüpspor kazanmıştı.

İSMET TAŞDEMİR OLDUKÇA İDDİALI

BODRUMSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İstanbul'dan avantajlı bir skorla döneceklerine inandığını söyledi. Eyüpspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten Taşdemir, "İki ayaklı Play- Off maçlarında favori takım olmaz. Biz ilk maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evimize avantajlı bir skorla çıkmak istiyoruz. Saha ve seyirci avantajımızla adımızı finale yazdırmak en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.