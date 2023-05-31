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Haberler Spor Göztepe Voleybol Melis Demir’i aldı

Göztepe Voleybol Melis Demir’i aldı

31.5.2023

Gazete

Göztepe Voleybol Melis Demir’i aldı
Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, libero mevkiinde oynayan Melis Demir'i renklerine bağladığını duyurdu. Açıklamada, "Libero pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu oyuncu Melis Demir ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Melis Demir'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce kariyerinde Karşıyaka, Bolu Belediye, Mersin BŞB, Merinos ve Karayolları Spor Kulübü formalarını terletti. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Duygu Ertaş Güncü ile de nikah tazeledi.
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