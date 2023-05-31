  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK, Alionue Ba ile 1 yıl daha uzattı

Manisa FK, Alionue Ba ile 1 yıl daha uzattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Alionue Ba’nın opsiyon hakkını kullanılarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Başarılı futbolcu Manisa FK için ter dökeceğinden mutlu olduğunu söyledi.

İHA

31.05.2023, 16:17

Manisa FK, Alionue Ba ile 1 yıl daha uzattı

Manisa FK, Senegal uyruklu Fransız vatandaşı 33 yaşındaki stoper Alionue Ba'nın opsiyon hakkını kullandı. Manisa temsilcisi, böylelikle Ba'yı önümüzdeki sezon da kulüpte tutmuş oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak olan Alionue Ba'ya siyah-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.,

Ba ile 3 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan sözleşme, 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecekti. Sözleşmesi 2024 yılının haziran ayına kadar uzatılan Ba, önümüzdeki sezon da Manisa FK'nın başarısı için ter dökecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA