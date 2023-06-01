Bodrum rövanşa bıraktı

Spor Toto Birinci Lig Play- Off Yarı Finali ilk maçında Bodrumspor, deplasmanda Eyüpspor'a tek golle mağlup oldu: 1-0. Yeşilbeyazlılar, oynadığı futbolla pazar günü Bodrum'da oynanacak maç öncesi taraftarına umut aşıladı. 9. dakikada Bekir Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti. 21'de Bekir Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

MUSTAFA SAHNEYE ÇIKTI

34'te Halil Akbunar'ın sağ kanattan son çizgiye inip yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 45'te Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışı sağından yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı. 73'te Kenan Özer'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topa Süleyman Özdamar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti. Müsabaka 1-0 Eyüpspor üstünlüğüyle sona erdi.

TANIDIK İSİMLER

SPOR Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya gelirken, söz konusu maçı spor camiasından birçok isim yerinde takip etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Emin Bayram, milli futbolcu Burak Yılmaz, Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir, Beşiktaş'ın deneyimli oyuncuları Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, teknik direktörler Yılmaz Vural ve Mehmet Özdilek mücadeleyi tribünden takip etti.