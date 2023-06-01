Bodrum’da yelken heyecanı sürüyor

YELKENDE 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüyor. Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Dragon Birliği, Türk Dragon Birliği ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen şampiyonaya Türkiye, İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya ve Belçika'dan 24 ekip, 100'e yakın yelkenci katılıyor. Dünyanın en iyi yelkencilerinin "dragon" türü tekneleriyle mücadele ettikleri yarışmaya, İngiltere adına Kraliçe II. Elizabeth'in Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan Bluebottle adlı ikonik tekne de katılıyor.

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