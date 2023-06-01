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Haberler Spor Bodrum’da yelken heyecanı sürüyor

Bodrum’da yelken heyecanı sürüyor

1.6.2023

Gazete

Bodrum’da yelken heyecanı sürüyor
YELKENDE 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüyor. Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Dragon Birliği, Türk Dragon Birliği ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen şampiyonaya Türkiye, İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya ve Belçika'dan 24 ekip, 100'e yakın yelkenci katılıyor. Dünyanın en iyi yelkencilerinin "dragon" türü tekneleriyle mücadele ettikleri yarışmaya, İngiltere adına Kraliçe II. Elizabeth'in Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan Bluebottle adlı ikonik tekne de katılıyor.
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