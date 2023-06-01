Kızılcabölük’e umut ışığı

GEÇTİĞİMİZ sezon Bölgesel Amatör Küme'den Süper Amatör Küme'ye düşerek hüsran yaşayan Kızılcabülükspor'a umut ışığı doğdu. 2021-2022 sezonunda 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Denizli ekibi, son hafta maçında 76 Iğdır Bld'yi 2-0 yenerek 37 puanla ligi tamamladı. Darıca Gençlerbirliği ise son hafta maçında Kalecik FK'yı 2-1 mağlup ederek 38 puanla ligde kalırken, Kızılcabölükspor da bu sonuçla BAL'a düşmüştü.

BAL'a düşen Denizli temsilcisi Kızıkcabölük, Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen'in 26 Eylül 2022 tarihinde sosyal medyada katıldığı bir programda sarf ettiği "Bütün şehrin kaderini sadece takımın eline bırakamadım. Kalecikspor'a yedek kadrosu ile çıkması için tabiri caizse baskı yaptırdım" sözleri sonrası federasyona suç duyurusunda bulunmuştu. Kızılcabölük'ün ortaya attığı "Futbolda şike" iddiaları ses getirdi ve PFDK kararını açıkladı. D.G.Birliği eski başkanı Arif Gülen, "şike teşebbüsü" nedeniyle PFDK'dan 1 yıl hak mahrumiyeti aldı.

LEHİMİMİZE SONUÇ ALACAĞIZ

KIZILCABÖLÜKSPOR Başkanı Ersen Kaplan, kulüp avukatı ile Tahkim Kurulu'na başvurduklarını belirterek, "PFDK şike olayını kabul etmiş ve 1 yıl hak mahrumiyeti cezasını vermiş. Tahkim'e başvurumuzu yaptık. Bence profesyonel lige dönmek için yüzde 99 lehimize bir sonuç alacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP