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Haberler Spor Manisa FK’da işlem tamam

Manisa FK’da işlem tamam

1.6.2023

Gazete

Manisa FK’da işlem tamam

SPOR Toto 1. Lig'de sezonu Play-Off hattının dışında tamamlayan Manisa FK'dan ilk transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, Senegal uyruklu Fransız vatandaşı 33 yaşındaki stoper Alionue Ba'nın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Manisa temsilcisi, böylelikle Ba'yı önümüzdeki sezon da kulüpte tutmuş oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak olan Alionue Ba'ya siyah-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan deneyimli savunmacının mukavelesi 2024 yılının haziran ayına kadar uzatılırken, Ba önümüzdeki sezon da Manisa FK'nın başarısı için ter dökecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Bu arada Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasındaki teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1-2 gün içinde görüşme yapacak.

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