Bodrum pes etmeyecek

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Bodrumspor, evindeki rövanşta finale çıkmaya kararlı. Yıldızlar topluluğu rakibi önünde sahadan tek golle yenik ayrılan Bodrum, ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu seride Eyüpspor'u 4 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda konuk edecek. Rakibini elemesi için iki farklı yenmesi gereken Bodrumspor'un tek farklı galibiyetleri halinde maç uzatmaya gidecek. Eyüpspor, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde finale çıkan taraf olacak.

SAHASINDA DEVİRMİŞTİ

Ligdeki ilk yılında büyük bir çıkışa imza atarak aylarca zirve mücadelesi verip önce Play-Off'a kalan, ardından da çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1 yenerek eleyen Bodrumspor, Eyüp engelini de ilk maçtaki mağlubiyete rağmen geçip finale ulaşmak istiyor. Bodrumspor, Eyüpspor'la ligde normal sezonda 3 Eylül 2022'de evinde oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı. Yarı finali geçecek takım direkt finale kalan lig üçüncüsü Pendikspor'la tarafsız sahada Süper Lig için tek maç oynayacak. Bu 3 takımdan biri tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkacak.

TAŞDEMİR İNANIYOR

BODRUMSPOR'U geçen sezon da TFF 2'nci Lig'de Play-Off finalinden ilk kez 1'inci Lig'e çıkaran teknik direktör olan İsmet Taşdemir, finale ikinci maçta çıkacaklarını söyledi. Taşdemir, Eyüpspor deplasmanının ardından, "Önemli bir maçtı. Geldiğimiz noktada anlam yüklü bir maçtı. Çok dengeli başladık. Talihsiz bir gol yedik. İlk yarıda ve ikinci yarıda yararlanamadığımız pozisyonlar var. Sezon başından beri oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bir kere daha gurur duydum. Maçın ilk yarısı bitti. İlk yarısını mağlup kapattık. İkinci yarısına evimizde hazırlanacağız. Yaptığımız yanlışları yapmamaya çalışacağız. Hak ettiğimize inandığımız turu geçmek istiyoruz. Onun için elimizden gelen her şeyi ikinci maçta yapacağız" dedi.

KOZU GOLCÜLERİ

İSTANBUL'DAKİ sınavda rakip ağları sarsamayan Bodrumspor'un rövanş maçında en büyük kozu gol silahları olacak. Bu sezon attığı 14 golle takımı sırtlayan 35 yaşındaki Kenan Özer, devre arasında takıma katılmasına rağmen 9 gol atan Gökdeniz ve aynı gol adedine sahip Samet ile 5 kez fileleri sarsan Celal, teknik direktör İsmet Taşdemir'in en önemli silahları olacak.