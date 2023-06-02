Efeler avantaj peşinde

TFF 3. Lig 3. Grup Play- Off'ta Artvin Hopaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran Efeler 09 SFK, final yolunda eşleştiği rakibi Beyoğlu Yeniçarşıspor'la bugün deplasmanda ilk maça çıkacak. Beyoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Zorlu mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Siyah-beyazlılar rakibini devirerek 7 Haziran Çarşamba günü Aydın'da oynanacak olan rövanş karşılaşmasına avantajlı bir skorla çıkmayı hedefliyor. Efeler'de kart cezalısı İshak Kurt ile Artvin Hopaspor karşılaşmasında takımına turu getiren golü atıp sonrasında çapraz bağları kopan Furkan Tuşik forma giyemeyecek.

FİNALE ADIM ADIM GİDİYOR

Profesyonel ligdeki ilk yılında Play-Off oynamayı başaran Efeler, finale çıkarsa final maçında grup ikincisi Kepez Belediyespor'la 2'nci Lig için tarafsız sahada karşı karşıya gelecek. Efeler 09, Beyoğlu Yeniçarşı'yla bu yıl normal sezonda oynadığı maçlardan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

TEKNİK PATRON KANBER İDDİALI

BEYOĞLU önüne iki as oyuncusu Furkan ve İshak'tan yoksun çıkacak olan Efeler 09'da teknik direktör Veyis Kanber, İstanbul ekibini iki maçta da devirip finale çıkmak istediklerini ifade etti.