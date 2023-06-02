Manisa FK’da arayış sürüyor

SPOR Toto 1. Lig'de büyük umutlarla başladığı sezonu zirveden uzakta tamamlayan Manisa FK'da hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran siyahbeyazlılarda arayışlar sürerken, gündeme Çaykur Rizespor'u Spor Toto Süper Lig'e çıkaran Bülent Korkmaz'ın ardından Taner Taşkın ve İlker Püren'in de geldiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezona Ankara Keçiörengücü'nde başlayan Taner Taşkın, ardından Sakaryaspor'un başına geçerek Körfez ekibiyle Play-Off'a kalma başarısı gösterdi.

Play-Off'ta Eyüpspor'la eşleşen Taşkın ve ekibi Eyüpspor'a kaybederek Süper Lig hayalini gerçekleştiremedi. İlker Püren ise bu sezon iki farklı ekipte görev yaptı. 39 yaşındaki genç çalıştırıcı, geride kalan sezonda Sakaryaspor ve Bandırmaspor'da görev yaptı.