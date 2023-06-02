Nazilli Belediye’de taraftarlar ayaklandı

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da taraftarlar kulübün satılacağı yönünde çıkan haberler ve dedikodular üzerine ateş püskürdü. 11 Haziran'da olağanüstü kongreye girmeye hazırlanan ve başkan koltuğu için belirsizliğin hakim olduğu siyah-beyazlı ekipte satış haberleri taraftarı çıldırttı. "Nazillispor kimsenin babasının malı değil. Satamazsınız, sattırmayız" diyerek sosyal medya hesabından yönetime tepki gösteren taraftarlar, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a ateş püskürdü. Nazilli Belediye'nin şehrin en büyük ve en değerli markası olduğunu belirten taraftarlar açıklamasında, "Nazillispor kimsenin babasının malı değildir. Kulübü kimse satamaz. Kulübümüz yeniden açıldığı 1984 yılından bu yana 39 yıllık süreçte yüzlerce sporcu yetiştirmiş, çeşitli branşlarda birçok başarıya imza atmış ve Nazilli'nin en büyük markası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.