Manisa’da görev dağılımı yapıldı

Yaşadığı mali kriz sonrası Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'da geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Taner Kestaneci ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını Manisaspor Tarık Almış Tesisleri'nde gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Taner Kestaneci başkanlığındaki yönetim kurulunda Başkan Vekilli Erhan Yıldız, Asbaşkan Muhammet Arif Alkan, Genel Sekreter Fatih Yıldız, mali işlerden sorumlu Ramazan Yıldız ve Faik Kav, Futbol Şube Sorumlusu ise İsmail Aydın oldu. Diğer görev dağılımları ise şöyle: Orçun Doğan ve Ünsel Gökçe (Tesis ve Stat Sorumlusu), Olgun Olça (Reklam ve Sponsorluk), Hasan Aykut Kansız (Taraftar Sorumlusu), Hakkı Baru (Altyapı Sorumlusu), Niyazi Özkırtok (Halkla İlişkiler).

DİĞER