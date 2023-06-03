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Haberler Spor Tire Futbol Kulübü bombaları patlattı

Tire Futbol Kulübü bombaları patlattı

NADİR UYSAL

3.6.2023

Gazete

Tire Futbol Kulübü bombaları patlattı
İzmir Bölgesel Amatör Lig ekibi Tire FK, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Telat Özden'i takımın başına getirirken, oyuncu kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Tire FK, iç transferde 26 yaşındaki futbolcu Kadir Canbaz ile yola devam etme kararı alırken, dış transferde ise Talasgücü Belediyespor'dan 29 yaşındaki Arda Saltan'ı, Gölcükspor'dan 32 yaşındaki Akın Karaaslan'ı ve Fatsa Belediyespor'dan ise 27 yaşındaki Emre Usta'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan İzmir temsilcisinde transferlerin devam edeceği de öğrenildi.
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