Balıkesirspor şirket oluyor

TARİHİNİN en kötü sezonlarından birini geçirerek 3. Lig'e düşen Balıkesirspor şirketleşmeye gidiyor. Kırmızı-beyazlıların tüzük ve isim değişikliği ile şirketleşme yetkisinin görüşüldüğü olağanüstü kongresi önceki akşam gerçekleşti. Takımın küme düşürülmesi nedeniyle üyelerin genel kurula ilgi göstermedikleri gözlendi. Yeni üye giriş bedeli 1966 lira, yıllık aidatın ise 966 lira olarak belirlendiği kayıtlı 1270 üyeden yaklaşık 120'sinin hazır bulunduğu kongre sadece 20 dakika sürdü. Genel kurula katılanlara hitap eden kulüp başkanı Nedim Ömer, kısa konuşmasında ilginç açıklamalarda bulundu.

ESKİ BAŞKANLARA GÖNDERME

"BİZ Balıkesirspor'un Balıkesir'de kalması için çok uğraştık" ifadesini kullanan Ömer, bu sözleriyle isim vermeden eski başkanlar Kadir Dağlı ile Özgür Yılmaz'a gönderme yaptı. Başkan Nedim Ömer, "İnşallah şirketleşme yetkisinden sonra şirketimiz Balıkesir'de kalacak şekilde hisselerin dağıtımını yapacağız. Bu sezonun 44 milyon lira gibi bir maliyeti oldu bize. Şu an için 30 milyon lira kadar borcumuz var. Onları da inşallah şirketleştikten sonra kapatıp, transferlerimizi yapıp Allah'ın izniyle daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz" dedi.