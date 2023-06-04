Efeler 09 tura inanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Efeler 09 SFK, ilk maçta 1-0 yenildiği Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasının rövanşına hazırlanıyor. Çarşamba günü saat 16.00'da alınan ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta yeşilbeyazlılar 2 farklı üstünlükle kazanırsa finale adını yazdıracak. Efeler'in tek farklı kazanması halinde uzatmalara gidecek olan maçta misafir takıma her türlü beraberlik ve galibiyet tur için yeterli olacak.

KANBER'DEN HAKEM ELEŞTİRİSİ

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, ilk maçtaki 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi. Kanber, "İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sahanın sentetik oluşu oyunumuzu çok etkiledi. Rakibimizin baskısı ve alan bırakmaması da kötü oynamamıza neden oldu. Hakem de tüm takdir haklarını rakip takımdan yana kullandı" dedi. Aydın'daki rövanş için iddialı konuşan Kanber, "Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a karşı ikinci yarı gerçek oyunumuzu sahaya yansıttık. Etkili oyun sergilememize rağmen golü bulamadık. Neticede 1-0 mağlubiyetle Aydın'a döndük. Çarşamba günü turu geçmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. İnşallah turu geçen taraf biz olacağız" diye konuştu. Öte yandan ilk maçta kırmızı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayan gol kralı İshak Kurt, rövanşta sahadaki yerini alacak