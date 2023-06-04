  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Filenin Sultanları doludizgin

Filenin Sultanları doludizgin

4.6.2023

Gazete

Filenin Sultanları doludizgin
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde, birinci haftanın üçüncü maçında son şampiyon İtalya'yı 3-0 yenerek, 3'te 3 yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, başantrenör Daniele Santarelli, milli takımın ilk 6'sında Güney Kore ve Sırbistan maçlarından farklı olarak İtalya karşısında Eda Erdem Dündar ile Hande Baladın'ın yerine Kübra Akman ile Derya Cebecioğlu'na ilk 6'da şans verdi. Mücadeleye iyi başlayan milli takım, ilk seti, 25-19 kazandı. İkinci sete etkili başlayan İtalya, iyi defans yaparak millilere kolay sayı imkanı tanımadı. Setin ortalarında 4 sayılık (13-17) geriye düşmesine rağmen mücadelesini sürdüren ay-yıldızlı ekip, 26-24 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru 8 sayılık (19-11) farka ulaştığı üçüncü seti etkili oyunuyla 25-19, maçı da 3-0 kazandı. Sultanlar, dördüncü ve son maçında bugün ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA