KSK avantaj arıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Play- Off eşleşmesinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyen Pınar Karşıyaka bugün yarı finalin ilk maçında Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finale çıkarak şampiyonluk serisinde Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle rakip olacağı yarı finalde ikinci maç 6 Haziran Salı günü yine Ankara'da, üçüncü maç ise 8 Haziran Perşembe Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de oynanacak.

LİGDEKİ MAÇLARI KAYBETTİ

Yarı final serisinde gerek olması halinde dördüncü karşılaşma 10 Haziran Cumartesi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, beşinci maç ise 12 Haziran Pazartesi Ankara'da olacak. Rakibi normal sezonu lider bitirdiği için seriye saha dezavantajıyla başlayan Pınar Karşıyaka, Telekom'u Ankara'da yenerek evine avantajla gelmeye çalışacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan maçları Türk Telekom kazandı. Kaf-Kaf rakibine ilk yarıda deplasmanda 92-83, ikinci yarıda ise evinde 85-77 mağlup oldu.

FENER FARKLI KAZANDI SERİDE ÖNE GEÇTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 yenen Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti. Müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 51-37 önde girdi. Müsabakanın ikinci yarısında da etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 77-54 önde kapattı. Son periyotta farkı iyice açan sarı-lacivertliler, parkeden 108-66 üstün ayrıldı. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma yarın yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.