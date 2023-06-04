Manisa’dan teknik çalım

Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezon çalışmalarına başlayan Manisa FK ilk transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın boşluğunu çabuk doldurdu. Elini çabuk tutarak takımın başına Osman Zeki Korkmaz'ı getirdiğini açıklayan Manisa temsilcisinin bu hamlesinin arkasında ise teknik bir çalım olduğu öğrenildi.

İSTANBULSPOR İLE BAŞARDI

Siyah-beyazlıların, genç çalıştırıcıyı 1. Lig'in gediklilerinden olan Boluspor'un elinden kaptığı ifade edildi. 8 Haziran'daki genel kurulu bekleyen Boluspor'un ısrarla takıma katmak istediği Osman Zeki Korkmaz'dan önce davranarak transferi bitirdiği belirtildi. İstanbulspor'u 17 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e çıkaran 41 yaşındaki teknik adamla şampiyonluk hedefleyen Manisa FK, bu önemli hamleyle gelecek sezon için rakiplerine gözdağı verdi.