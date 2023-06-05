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Haberler Spor Milliler şampiyon oldu

Milliler şampiyon oldu

5.6.2023

Gazete

Milliler şampiyon oldu
Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde kadınlarda zirvede yer alırken, erkeklerde üçüncü oldu. Tekvando branşında tarihinin en iyi Dünya Şampiyonası performansını gösteren Türkiye, önemli başarılara imza attı. Milli sporcular, şampiyonayı üçer altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı tekvandocular, tarihte ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Merve Dinçel ve Nafia Kuş'la altın, Hatice Kübra İlgün ile bronz madalya kazanan Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye, böylece tarihinde ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. Hakan Reçber'le altın, Görkem Polat ve Emre Kutalmış Ateşli ile bronz madalyanın sahibi olan Erkek Milli Takımı ise dünya üçüncülüğünü elde etti.
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