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Haberler Spor Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hükmen kazandığı haftada, Beşiktaş'ın Konyaspor'la oynayacağı karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.

05.06.2023, 12:51

Süper Lig’de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.

Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Sivasspor - Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER

20.00 Başakşehir - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

20.00 Giresunspor - Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM

20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN

20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY

20.00 Beşiktaş - Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

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