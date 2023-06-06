Burak Yılmaz futbola veda etti

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'la yollarını ayırdığını duyuran Burak Yılmaz, futbolu kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Burak, "Dün akşam dünyanın en büyük oyuncularından biri el sallayarak futbola veda etti. Ben de isterdim ama kısmet olmadı" diye konuştu. Kariyer geçmişine kısaca değinen ve oynadığı kulüplere teşekkür eden Yılmaz, "4 büyük kulüpte oynamak her gencin hayalidir ve bu bana nasip oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Proje diye konuşuyoruz, ben gerçekten öyle olursa başlarım. Ben başlamıyorsam proje yoktur. Büyük takımların hepsinde büyük başarılar yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri farklıdır. Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Şenol hocayla kariyerimde daha erken çalışmayı çok isterdim ama 20 yaşımdaki kafam hocayla buluşsa hocayı delirtirdim. Ben futbolla yaşıyorum başarılı olmak zorundayım. Bana gelecek insanlar da bunu bilmeli. Jübile yapacak olsam 15'er dakika 4 büyük takımda oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

DİĞER