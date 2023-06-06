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Haberler Spor Çağdaş Bodrum’da bir ilk

Çağdaş Bodrum’da bir ilk

6.6.2023

Gazete

Çağdaş Bodrum’da bir ilk
Türkiye Basketbol Süper Lig'in yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor'un tecrübeli basketbolcusu Erkan Veyseloğlu 40. yaşına girerken kariyerine bir başarı daha ekledi. 2 sene önce Basketbol Süper Ligi'nin başarılı ekibi Darüşşafaka'dan Bodrum'da kurulan Çağdaş Bodrum takımına transfer olan tecrübeli basketbolcu, takımının Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden (TB2L) Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmesinde büyük rol oynadı. Erkan Veyseloğlu, bu sezonda TBL'de şampiyonluk yaşayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Veyseoğlu'nun bu başarıları hem basketbol tarihi hem de kendi kariyerinde bir ilk oldu. Pınar Karşıyaka ile 2014-15'de Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Veyseloğlu, kariyerine TBL şampiyonluğu da ekledi. Basketbol Süper Ligi'nde 637 karşılaşmada görev alarak ligin en çok forma giyen oyuncuları arasında yer alan tecrübeli basketbolcu, milli takımın farklı kademelerinde de 200'den fazla maça çıktı.
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