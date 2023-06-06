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Haberler Spor Karim Benzema servet kazanacak

Karim Benzema servet kazanacak

6.6.2023

Gazete

Karim Benzema servet kazanacak
Karim Benzema uzun soluklu Real Madrid macerasını resmen noktaladı. La Liga devinden ayrılan Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu. Avrupa basının yaptığı habere göre Karim Benzema, Al-Ittihad ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Al-Ittihad'dan Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia ediliyordu. Transferin resmiyete dökülmesi durumunda Benzema 37 yaşına kadar Arabistan'da top koşturacak. 14 yıllık Real Madrid kariyerinde toplam 648 maça çıkan Benzema 354 gol, 165 asistlik katkı verdi.
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