Kasapoğlu görevi devretti

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na atanan Osman Aşkın Bak, düzenlenen törenle görevi İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu'ndan devraldı. Devir teslim töreninde duygusal anlar yaşayan Kasapoğlu, "Beş yıl geçirdik, yoğun bir beş yıldı. Zaman zaman zorlu süreçlerden geçtik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye yeni bir yola girdi, bugün de Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz" dedi.

Osman Aşkın Bak'a başarılar dileyen Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak büyük değişimlere imza attıklarını vurguladı. Kasapoğlu, "Ne yaptıysak beraber yaptık bundan sonra da beraber yapacağız. Bizler hep birlikte aynı takımın oyuncularıyız. Liderimizle, kaptanımız Cumhurbaşkanımız ile aynı yola baş koymuş, aynı istikamete yönelmişiz. Değerli Bakanımız Osman Aşkın Bey, donanımı ile bu mevkideki vizyonunu bu ülke adına, sporcular adına insanlığın umudu gençler adına çok yukarı taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLIYOR'

BAKAN Osman Bak da Kasapoğlu'na teşekkür etti. Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman sporcunun yanında ve bize yön veriyor. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde bu göreve getirildim. Şükranlarımı arz ediyorum, kendisinin bize öğrettiği çok şeyler var. Zor ve yoğun bir süreç geçirdik. Önce 14 Mayıs'ta sonra 28 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin destekleriyle çok güçlü bir seçim kazandı. Türkiye Yüzyılı şimdi başlıyor, yapılacak çok iş var" şeklinde konuştu.