Akhisarspor’da teknik belirsizlik

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede son haftalarda aldığı puanlarla kalan Akhisarspor'da teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Sezona Theofanis Gekas'la başlayan yeşil-siyahlı ekipte Gekas'ın Ocak ayında ayrılmasıyla başkan Evren Özbey tarafından takımın başına Akhisarlı Şentürk Karabak ve ekibi Kemal Gezer, Önder Arık, Ercan Yağcı ve kaleci antrenörü Hüsnü Koşaner getirildi. Topladığı puanlarla takımı ligde tutan Karakabak, kulüpten haber bekliyor. Karabak, "Göreve geldiğimizden beri 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde kaldık ve büyük emek sarf ederek ligi tamamladık. Ocak ayında göreve geldiğimizde bitmiş bir takımı devralmıştık. Akhisarspor Başkanı Özay Alkan ve yönetimle oturup konuşacağız. Para benim için her zaman ikinci planda olmuştur" şeklinde konuştu.

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