  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Akhisarspor’da teknik belirsizlik

Akhisarspor’da teknik belirsizlik

7.6.2023

Gazete

Akhisarspor’da teknik belirsizlik
TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede son haftalarda aldığı puanlarla kalan Akhisarspor'da teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Sezona Theofanis Gekas'la başlayan yeşil-siyahlı ekipte Gekas'ın Ocak ayında ayrılmasıyla başkan Evren Özbey tarafından takımın başına Akhisarlı Şentürk Karabak ve ekibi Kemal Gezer, Önder Arık, Ercan Yağcı ve kaleci antrenörü Hüsnü Koşaner getirildi. Topladığı puanlarla takımı ligde tutan Karakabak, kulüpten haber bekliyor. Karabak, "Göreve geldiğimizden beri 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde kaldık ve büyük emek sarf ederek ligi tamamladık. Ocak ayında göreve geldiğimizde bitmiş bir takımı devralmıştık. Akhisarspor Başkanı Özay Alkan ve yönetimle oturup konuşacağız. Para benim için her zaman ikinci planda olmuştur" şeklinde konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA