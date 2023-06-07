Manisa FK’dan Taha sürprizi

Spor Toto Birinci Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla bitiren Manisa Futbol Kulübü, transferde gaza bastı. Takımın başına Osman Zeki Korkmaz'ı getiren siyah-beyazlılar, gözünü transfere çevirdi. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manisa temsilcisi, Ayberk Kaparo'nun ayrılma ihtimaline karşı Taha Altıkardeşi'i gündemine aldı. Trabzonspor'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başlayan kurmaylar, Karadeniz ekibine ilk teklifini iletti. Bordomavili takımda forma şansı bulamayan genç savunmacı da oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediğini yönetime bildirdi. Bursaspor altyapısında yetişen ve bu takımda profesyonel olan Taha, geçen sezon Trabzonspor'a transfer olmuştu. 1. LİG TECRÜBESİ VAR

20 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinde bu sezon 2 maçta forma giyebildi. Manisa FK, Taha'yı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek isterken, oyuncunun Bursaspor'da oynarken 1. Lig tecrübesi kazanması da transferde etkin rol oynuyor

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