Play-Off ateşi

EGE ekipleri Buca 1928 ve Efeler 09 bugün Play-Off'ta çok önemli maçlara çıkacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirerek grup finaline adını yazdıran Bucaspor 1928 bugün ilk maçında İstanbul'da İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. İlk maçta avantajlı skor elde etmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler müsabakanın rövanşını ise 11 Haziran Pazar günü Yeni Buca Stadı'nda oynayacak. Turu geçen ekip, Beyaz Grup'taki Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak finali kazanan takım gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek. TFF 3. Lig 3. Grup'taki Play-Off yarı final ilk maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Efeler 09 SFK rakibiyle bugün rövanş karşılaşmasına çıkıyor. Aydın Adnan Menderes Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

EN AZ İKİ FARKLI KAZANMALI

MÜSABAKAYI Turgut Doman yönetecek. Aydın temsilcisinde Furkan Tuşik'in sakatlığı sürerken, ilk maçta cezalı olan gol kralı İshak Kurt sahadaki yerini alacak. Efeler 09'a rakibini elemesi için en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. Efeler'in tek farklı galibiyetleri halinde maç uzatmaya gidecek. Rakibini eleyen takım grupta 2.'liği elde ederek direkt finale kalan Kepez Bld ile 2. Lig'e çıkmak için tarafsız sahada karşılaşacak.

İYİ BİR SONUÇLA DÖNECEĞİZ

Bucaspor 1928'de teknik direktör Sait Karafırtınalar turu geçe ceklerine inandığını söyledi. İki karşılaşmanın da zorlu olacağını ifade eden Karafırtınalar, "İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Pazar günü de taraftarımızın desteği ile turu alacağımıza inanıyoruz" dedi. İskenderun, Play-Off'ta Ankara Demirspor ve 1461 Trabzon'u elemeyi başarmıştı.

TARAFTARINDAN YOKSUN OLACAK

Efeler 09 bugünkü rövanş maçında taraftarından yoksun olacak. Aydın ekibi, Play-Off'ta evinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek elediği maç sonrası çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle aldığı 1 maçlık ceza yüzünden tribün desteğini alamayacak. Takıma dışarıdan taraftar desteği sağlayabilmek için Adnan Menderes Stadı'nın açık tribün girişine dev ekran kurulacak.